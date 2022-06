La Juve ci pensa: il Chelsea ha 100 milioni di motivi per regalarsi De Ligt

La Juventus si sta mettendo nell'ordine di idee di perdere De Ligt. Il prolungamento del suo contratto in scadenza nel 2024 rischia di restare una chimera. L'olandese sta guardando altrove.

Punta il Chelsea, che ha formalizzato una maxi-offerta da 100 milioni (compreso il cartellino di una contropartita come Pulisic o Werner) per il difensore che, Raiola dixit, «è pronto a fare un nuovo passo». L'interesse dei Blues anche per l'altro centrale Skriniar, l'interista che flirta con il Psg, sarebbe strumentale: un modo per provare ad abbassare le pretese della Juve.

Che al momento insiste per avere i circa 125 milioni previsti dalla clausola di De Ligt, ma potrebbe accontentarsi anche di un centinaio di milioni per il giocatore corteggiato pure dal Manchester United di Ten Hag, suo mentore ai tempi dell'Ajax.

Tra oggi e domani è previsto un nuovo affondo del Chelsea, magari inserendo nella trattativa il cartellino di Jorginho, vecchio pallino dei bianconeri. Nei negoziati sull'asse Torino-Londra potrebbe finire anche Rabiot, elemento gradito pure dal Liverpool che secondo il Daily Mail propone uno scambio tra il francese e Naby Keïta. Nell'estate dell'addio di Chiellini rischia dunque di salutare anche un'altra colonna di una retroguardia che conterebbe solo su Bonucci, Rugani e Gatti (da testare ad alti livelli).

Se De Ligt cambierà aria, il ds Cherubini dovrà consegnare ad Allegri almeno due centrali. Il primo nome sulla lista resta quello di Koulibaly, che in bianconero troverebbe un ingaggio da 5 milioni annui. Il problema è trattare con il Napoli, pronto a rilanciare la sua offerta a 5 milioni più uno di bonus per provare a trattenere il colosso senegalese. Alla Continassa monitorano anche Gabriel Magalhães, brasiliano 24enne dell'Arsenal, oltre ad altri due difensori mancini (come Chiellini) entrati pure nel mirino della Roma.

Il primo è Badiashile, centrale classe 2001 di 194 centimetri seguito anche dal Valencia: il problema è che il Monaco chiede almeno 35 milioni. Il secondo, meno costoso, è Lenglet, difensore 27enne francese proposto dal Barcellona a diversi club. Juve compresa.

