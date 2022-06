Juve, chi non rientra nel progetto: Arthur, Rabiot e i loro fratelli verso una complicata uscita

Eppur non si muove. Il mercato in uscita della Juventus si preannuncia piuttosto bloccato. C'è una squadra intera in vetrina: da Arthur a Ramsey, da Alex Sandro a Rugani, passando da Kean, Rabiot, McKennie e Cuadrado. Il club bianconero ha fretta di definire alcune cessioni per finanziare almeno una parte dello shopping. Il brasiliano Arthur vuole cambiare aria per trovare più spazio e per ritrovare se stesso.

Il ds Cherubini ha riscontrato soltanto il timido interessamento di Arsenal e Monaco. Il problema è la valutazione, visto che Arthur pesa ancora a bilancio per 46 milioni: la soluzione è uno scambio o un prestito. Difficile sistemare anche Ramsey, zavorrato (beato lui...) da un super stipendio da 7 milioni: possibile la risoluzione del contratto. È felice prigioniero del suo maxingaggio anche Alex Sandro, che punta ad andare via a parametro zero nel 2023.

Il sacrificato, sulla corsia sinistra, sarà probabilmente Luca Pellegrini, tentato da un ritorno alla Roma. Lazio o Fiorentina monitorano invece Rugani, chiamato però a rinunciare a una parte del suo ricco ingaggio. Ha un discreto mercato Rabiot, valutato una quindicina di milioni e corteggiato da Psg, Chelsea e soprattutto Manchester United. La Francia (Psg) o l'Inghilterra (West Ham e Aston Villa) potrebbero essere la prossima meta di Kean, prima però la Juve dovrà riscattarlo per ben 28 milioni più 3 di bonus dall'Everton.

Su Cuadrado invece si sono accesi i riflettori di Roma e Inter, con la Juve che chiederebbe soltanto un indennizzo per liberarlo.

Si allunga intanto la lista delle alternative a Di Maria per la fascia destra. Già detto di Berardi e Mudryk, i bianconeri sono anche sulle tracce di Ruben Neves, segnalato però vicino al Benfica, e di Asensio, in scadenza nel 2023 con il Real Madrid.

