Inter, l'ad Antonello riaccoglie Lukaku: «Vuole solo tornare qui». Ma servono due uscite

Lukaku-Dybala, l'Inter accelera e l'ad Antonello conferma: «Tutto si può fare se sostenibile economicamente. Big Rom vuole tornare». In prestito oneroso.

E la Joya unirsi alla compagnia a parametro zero, «coniugando sostenibilità, economico-finanziaria, a grande competitività sul campo», come richiesto da Suning e sottolineato anche ieri da Alessandro Antonello, ad Corporate della società nerazzurra. A stretto giro di posta potrebbe arrivare la doppia accelerata decisiva per Romelu Lukaku e Paulo Dybala, il primo sempre più vicino dopo l'apertura dei discorsi col Chelsea (offerti 5 milioni per il prestito annuale contro 15 di richiesta; possibile chiusura a 10-12 milioni) di due giorni fa, il secondo distante 500mila euro (netti l'anno, a fronte di una proposta di 6 a stagione per 4 anni vs 6,5 di nuova richiesta per il closing), ma in dirittura d'arrivo come Big Rom. «Lukaku? C'è grande volontà del giocatore di tornare, poi va verificata la fattibilità economica e la risoluzione di alcuni problemi tecnici. Lui con Dybala? Ripeto, tutto si può fare, basta che sia sostenibile».

E che, in attacco, oltre a Sanchez (pesante 7,5 milioni netti fino al 2023; sul cileno Galatasaray e il Marsiglia di Sanpaoli, ex ct della Roja), esca anche uno fra Dzeko (idea per Real e Juve come vice Benzema e Vlahovic) e Correa, sondato da Newcastle e OM.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 17 Giugno 2022, 08:28

