Inter, sbarcato Kolarov, e ora Conte aspetta Vidal

Kolarov: oggi firma, annuncio e primo allenamento con l’Inter. Per l’espletamento degli ultimi step d’ingresso mancano solo la seconda tranche di test clinici in programma questa mattina all’Humanitas di Rozzano e il nero su bianco, da apporre sul contratto da 1+1 (sicura la stagione entrante, condizionata a rendimento e presenze la successiva) a 3 milioni a stagione concordato con Suning e già pronto in viale Liberazione, immediatamente a seguire.



Ma i primi passi da nerazzurro Aleksandar Kolarov ha iniziato a compierli già nel primo pomeriggio di ieri, sbarcando nello scalo milanese di Linate, poco prima delle 14 e in anticipo sui tempi, per sottoporsi subito alla prima parte delle visite mediche con la Beneamata. L’appuntamento, per il classe ‘85 serbo, era fissato alle 17 al Centro Coni di via Piranesi: in totale un’ora di esami per il conseguimento dell’idoneità sportiva, brillantemente superati dall’ex Manchester City. In attesa del supplemento di indagini di oggi con il dottor Volpi e della firma, con Zhang Jr e la dirigenza, nella nuova sede dell’Inter.



Poi, per Kolarov, più che probabile anche il primo allenamento alla Pinetina, agli ordini di Conte e in compagnia dei nerazzurri (ancora assenti 11 nazionali; già in infermeria De Vrij, Bastoni e Vecino) presenti al raduno di ieri ad Appiano. A compiere lo stesso iter del serbo, tra stasera e domani, potrebbe essere, poi, anche Arturo Vidal, in arrivo da Barcellona dopo la fumata bianca per la risoluzione di contratto con i blaugrana. Anche per il 33enne cileno, visite e firma a stretto giro di posta. L’accordo con Suning prevede un biennale, con opzione per una terza stagione, da 6 milioni più bonus, per un ammontare complessivo di 7 netti l’anno.



Il sogno, e il grande obiettivo per la mediana, rimane invece N’Golo Kanté, 50 milioni di valutazione e cercato pure dallo United. Serve l’uscita di un big: Brozovic sull’ara sacrificale? Ultimo aggiornamento: Martedì 8 Settembre 2020, 08:22



