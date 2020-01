Diretta calciomercato: il Chelsea blocca Giroud, la Samp acquista il giapponese Yoshida

Venerdì 31 Gennaio 2020, 11:00

Dall'Hotel Sheraton di Milano San Siro, sede di questa sessione invernale, fino alle telefonate last-minute per l'ultimo giorno del calciomercato . Le trattative, gli annunci e i rumors su quella che è la giornata più importante per le squadre. Oggi infatti si chiude alle 20.00 l'ultima fase della stagione, per chi vuole migliorare la rosa e per chi, invece, vuole sfoltirla.preso a sorpresa il terzino giapponese Yoshida dal Southamptonsaltata l'operazione Iturberetroscena Zaza: il Torino ha detto no al prestito. Cairo vuole solo una cessione a titolo definitivovoci su un possibile ritorno di PinamontiCriscito non si muove e resta in rossoblùLampard gela Lazio esu Giroud«Nessuno arriva, nessuno parte»ufficiale l'arrivo in prestito di Caprari dalla SampdoriaLagumina ha firmato il contratto con il club blucerchiatoclub attivissimo: sta per chudere per Laxaltil Chelsea non vuole far partire GiroudAmrabat a Milano per la firmaviste medicheperal Borussia Dortmundufficiale il ritorno in prestito di Iago Falque dal Torinoassalto a Donnarumma del BresciaIturbe rischia di saltarePaloschi ha firmato per il CagliariBoateng in prestito al Besiktasufficiale l'arrivo di Duncan dal Sassuoloufficiale la cessione di Dzemaili allo ShenzenDue nuovi acquisti per il Livorno calcio: la società ha annunciato di aver ingaggiato a titolo temporaneo Franco Ferrari, attaccante 25enne proveniente dal Bari, ma di proprietà del Napoli, e il centrocampista di 23 anni Tehophilus Awua, anch'egli proveniente dal Bari ma di proprietà dello Spezia. In uscita l'attaccante Filip Raicevic, 27 anni, che è stato ceduto in prestito al club polacco dello Slask Worlaw e il centrocampista 21enne Agostino Rizzo che con la stessa formula è passato all'Avellino.Nessuna presa in Giroud, è tutto vero. Lotito, come anticipato da Il Messaggero, ci prova a oltranza, non molla. Poco importa ci sia ancora il Tottenham, vice-campione d’Europa, ma sopratutto l’Inter tornata alla riscossa. Leggi tutti i dettagli sull'operazione Visite mediche per Juan Manuel Iturbe , arrivato ieri sera in Italia direttamente dal Messico dove giocava nella squadra dei Pumas. L'ex Roma arriva in prestito.