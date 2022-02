Calcio, negli Usa la nazionale femminile guadagnerà come quella maschile

La nazionale di calcio femminile degli Stati Uniti ha vinto la sua battaglia sulla parità salariale dopo 6 anni di lotta. La Federazione di calcio Usa ha annunciato di aver raggiunto un accordo che risolverà un'azione collettiva per discriminazione di genere presentata da un gruppo di stelle del soccer femminile americano che lottano per la parità di retribuzione con la squadra maschile.

L'accordo vedrà la Us Soccer pagare alle giocatrici un totale di 24 milioni di dollari e promette la parità di retribuzione con la squadra maschile in tempi brevi. «Alla fine ci siamo riuscite. Sono così orgogliosa del modo in cui noi giocatrici siamo rimaste unite e abbiamo puntato i piedi. Questa è una grande vittoria», ha commentato la star del calcio a stelle e strisce, Megan Rapinoe (nella foto di copertina). La Us Soccer pagherà 22 milioni di arretrati per dirimere i reclami, oltre a 2 milioni a un fondo a beneficio delle giocatrici Uswnt per il post-carriera: ogni giocatrice potrà richiedere fino a 50.000 dollari.

«Per noi questa è solo una grande vittoria nel garantire che non solo correggiamo i torti del passato, ma prepariamo la prossima generazione per qualcosa che avremmo potuto solo sognare», ha aggiunto Rapinoe, una delle più grandi calciatrici del mondo. Anche alla nazionale femminile verrà dunque corrisposta la stessa retribuzione della squadra maschile per amichevoli e tornei, compreso il campionato mondiale.

