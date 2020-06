Domani riecco la serie A in tv. Caressa: «Faremo tornare il sorriso ai tifosi»

Dopo la Coppa Italia vinta dal Napoli riecco il campionato. «Dopo il Covid-19 dovrà essere a maggior ragione il campionato del sorriso, il calcio del sorriso». Questo il pensiero di Fabio Caressa, voce e volto “simboli” di Sky Sport, alla vigilia della ripresa della Serie A. Prima i recuperi della 25ª giornata (domani Torino-Parma e Verona-Cagliari, domenica Atalanta-Sassuolo e Inter-Sampdoria), poi gli ultimi 12 turni in rapidissima successione. Per l'occasione, “Sky Calcio Club”, lo show condotto dallo stesso Caressa, raddoppia: non più solo la domenica, ma anche il sabato, dalle 23,45 all'una di notte, su Sky Sport Serie A, appena terminati i posticipi delle 21,45. Una trasmissione che, con Stefano De Grandis, Dalila Setti e con i grandi opinionisti a rotazione Alessandro Costacurta, Beppe Bergomi, Luca Marchegiani, Paolo Di Canio, Esteban Cambiasso, Fabio Capello e Alessandro Del Piero, tornerà a commentare un campionato mozzato a marzo dalla pandemia. La ripresa sarà diversa e anche il racconto tv sarà inevitabilmente diverso.



Caressa, come sarà il “Club” durante il “nuovo” campionato?



«Cercherò e cercheremo di dare il minor spazio possibile a polemiche, moviole, VAR e cose simili, che in questo momento considero fuori luogo. Cercheremo di parlare di più di tecnica, di tattica, di gioco, di recuperare tutti un po' di sportività in più».



La trasmissione è stata presente anche durante il lockdown del calcio, quando ancora non c'erano certezze sulla ripartenza...



«Siamo tornati in onda appena ci è stato possibile con i collegamenti a distanza, anche se non è stato facile. Nel primo mese-mese e mezzo di stop al calcio si pensava poco, c'erano tante altre notizie che affollavano le nostre menti. Però abbiamo sempre creduto alla ripartenza. E adesso che la situazione è migliorata e continuerà a migliorare sono convinto che tornerà anche il sorriso attorno al calcio. Perché il calcio deve regalarci un sorriso».





Dal ruolo di conduttore a quello di telecronista. Cosa ha notato di diverso riprendendo il microfono per la Bundesliga? Nel gioco, nell'ambiente, nel modo di raccontare l'evento...



«Si deve ora soprattutto avere un buon orecchio su quello che si dice in campo. Perché, se prima il tentativo del telecronista era un po' quello di portare lo spettatore da casa all'interno dello stadio, adesso sarà quello di portarlo sino a bordo campo. I giocatori non potranno più lasciarsi sfuggire nulla? Penso proprio che lo sappiano».



Si allontana per la Serie A la “spada di Damocle” della quarantena di 14 giorni per un'intera squadra in caso di nuove positività. Cosa ne pensa?



«È una scelta corretta, in linea con i dati del Paese e con quanto sta succedendo in Europa. Evidentemente, se il Comitato Tecnico-Scientifico ha preso questa decisione, era arrivato il momento giusto. Questo apre a maggiori possibilità di terminare la stagione. Non si può dire nel migliore dei modi, ma almeno di terminarla. E spero anche che prima della fine gli stadi possano venire riaperti, almeno parzialmente».



Che calcio ha visto dall'antipasto della Coppa Italia?



«Era piuttosto normale osservare problemi di ritmo dopo tre mesi di stop totale e dopo una ripresa senza neanche un'amichevole. Bisogna dare del tempo a tutti, anche a Cristiano Ronaldo. L'allenarsi e l'evento agonistico sono cose ben diverse tra loro. I nuotatori dicono che bastano due giorni senza piscina per perdere un po' il contatto solito con l'acqua. Tutti dobbiamo rientrare nell'ambiente, nel ritmo. Il fatto che il campionato si risolverà in 40 giorni stile Mondiale farà entrare i calciatori, ma anche i tifosi, in una bolla. E questo favorirà l'approccio».



Gattuso ha vinto la Coppa Italia poco dopo aver perso la sorella Francesca. Una vicenda che ha colpito e commosso tutti...



«Non c'è persona che conosca Rino che ne parli male. È schietto, diretto, perbene: impossibile non provare affetto nei suoi confronti. Ha raccolto la vicinanza e l'abbraccio di tutti perché se lo è meritato con il suo modo di essere».



Passando alla lotta scudetto, la Juventus ha avuto un rodaggio. La Lazio esordirà mercoledì prossimo a Bergamo con l'Atalanta dopo quasi 4 mesi di stop completo. Una bella incognita...



«Siamo nel mondo dello sconosciuto, non sappiamo come molte squadre riprenderanno. La Lazio ha però dato l'impressione di essere rimasta più di altre focalizzata sull'obiettivo, anche se non era facile».



I favori del pronostico restano dalla parte della Juve?



«Sì, perché si giocherà ogni tre giorni e la rosa bianconera può offrire un sacco di possibilità diverse».



L'Inter è tagliata fuori per lo scudetto?



«Assolutamente no, ma lo dovremo vedere tra 5 partite. L'Inter dovrà fare 15 punti, poi capiremo meglio. In generale chi partirà forte avrà grossi e fondamentali vantaggi emotivi».



Quali possono essere gli uomini decisivi per la conquista del tricolore?



«Per la Juventus sempre Cristiano Ronaldo, anche se mi piacerebbe vedere un'ulteriore crescita di Bentancur. Per la Lazio Immobile e Luis Alberto. Dovesse rientrare l'Inter? Punterei su Eriksen e Lautaro Martinez. Il “Toro” pensa già al Barcellona? Non credo proprio, quando si gioca si è concentrati sul presente. A Napoli era fuori forma, come ancora molti altri».



Caso Petrachi alla Roma, voci su Rangnick al Milan. In questi due club la ripresa del campionato arriva in mezzo a molte “distrazioni”...



«La Roma avrebbe voluto forse un Petrachi più aziendalista. Fonseca però credo sia un allenatore molto bravo a tenere lontane dal campo le questioni societarie. Al Milan non so a che punto sia la questione Rangnick, ma di certo il lavoro di Pioli merita rispetto».



In conclusione, quale potrebbe essere la favola del calcio italiano post Covid-19?



«L'Atalanta, dopo quello che hanno passato la città e la provincia di Bergamo, ora ha davvero la possibilità di cullare un sogno soprattutto in Champions League, arrivando almeno nelle prime quattro. Io spero proprio di poter raccontare questa storia». Ultimo aggiornamento: Venerdì 19 Giugno 2020, 09:13



