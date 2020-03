Quarant'anni fa lo scandalo del Totonero: a 90° minuto le immagini choc delle volanti dei carabinieri negli stadi italiani

Non solo felici. Per gli sportivi over 50 il pomeriggio del 23 marzo 1980 rimarrà nella storia: è una domenica piovosa di inizio primavera, come tante altre, ma 90° minuto, la trasmissione cult della Rai di quegli anni, apre con Paolo Valenti che lancia le immagini delle volanti dei Carabinieri sulle piste di atletica degli stadi italiani. È uno choc senza precedenti.del calcio nazionale per mettere le manette ad alcuni tra i più famosi calciatori di Serie A. È l’inizio spettacolare dello scandalo che tutti ricorderanno come Totonero; per molti italiani, la fine, dolorosa, di una passione: la scoperta di un tradimento, un incredibile intreccio di combine e partite truccate, che avrebbe coinvolto mezza Serie A.c’è ben altro da fronteggiare, ma, nell’arco di questi decenni tanti altri clamorose inchieste di calcioscommesse hanno messo in ginocchio il calcio italiano; la più tristemente famosa quella del 2006, con gli scudetti cancellati alla Juve. Poi, la più recente di Cremona, ultima in ordine di tempo e, si spera, anche in futuro, ultima e basta. Quel pomeriggio di 40 nni fa vennero arrestati 13 calciatori. Poi, furono squalificati tanti big di A, come Paolo Rossi, Bruno Giordano, forse i simboli di quel Totonero 80. La storia e le squalifiche sono andate come sono andate, la vittoria del Mundial 1982 ebbe poi la forza di cancellare tutto.