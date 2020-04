Ripartenza rebus, il calcio italiano cerca la soluzione

Venti giorni e il calcio pensa di

rimettersi in moto per tornare a giocare. Se e come lo farà è un

rebus ancora tutto da decifrare, ma visto che lo stop agli

allenamenti ha come scadenza il 3 maggio, sempre che non

arrivino ulteriori proroghe del governo a causa dell'emergenza

coronavirus, l'obiettivo è farsi trovare pronti in caso di via

libera. Il calcio, un pò come in tutta Europa, spinge per

ripartire: ma la palla sta alla politica per il via libera. La

strada è sempre in salita tra leghe con interessi - soprattutto

economici - molto diversi, e club contrapposti con alcuni che

premono e altri che frenano. Il tutto senza contare gli ostacoli

organizzativi al momento della ripresa dell'attività vista la

necessità di rispettare i nuovi principi inseriti nei protocolli

di sicurezza in via di definizione in queste ore. La commissione

medico-scientifica istituita in Federcalcio si riunirà domattina

in videoconferenza proprio per fare il punto della situazione.

Anche perché, come sottolineato dal presidente del Coni, Malagò,

«questo è il momento di decidere», tenendo però sempre a mente

che «una cosa è allenarsi, un'altra è fare una partita».

Le conclusioni del gruppo di lavoro presieduto dal prof.

Zeppilli arriveranno dopo aver raccolto le relazioni pervenute

dalle differenti componenti e dai quattro esperti infettivologi

esterni alla commissione. In questa fase verranno indicate solo

le linee guida per la ripresa degli allenamenti in condizioni di

totale sicurezza (sanificazione delle strutture dei club,

screening ad hoc e ripetuti per i calciatori attraverso test

molecolari e sierologici, tamponi continui e a carico delle

società). L'idea sulla quale si sta ragionando è imporre una

sorta di «lungo ritiro» in cui tenere isolate squadre e addetti

ai lavori (staff tecnico e sanitario, fisioterapisti,

magazzinieri) per ridurre così il più possibile il rischio

contagio. Il cronoprogramma del mondo del calcio prevede quindi

di cominciare gli esami dal 27 aprile, il ritorno in campo per

gli allenamenti dal 4 maggio, e la ripartenza del campionato

nell'ultimo weekend dello stesso mese. Scettico sulla ripresa a

fine maggio anche l'ex medico della nazionale, Enrico

Castellacci, presidente della Associazione italiana medici del

calcio.

Di certo, appare scontato che se la stagione volgerà al

termine lo farà in uno scenario caratterizzato da stadi privi di

pubblico. «Il calcio è un gioco che mette a contatto diverse

persone, anche se giovani, e se si giocasse sarebbe bene farlo

magari a porte chiuse» ha ribadito il professor Giovanni Rezza,

direttore del Dipartimento di Malattie Infettive dell'Istituto

Superiore di Sanità, sottolineando che «qualora il Governo

decidesse di riaprire anche alcune attività ricreative, come

quelle sportive, allora l'importante è che si facciano con la

massima sicurezza. La decisione spetta alla politica, grazie

alla consulenza del comitato scientifico».

E proprio la politica non sembra voler premere

sull'acceleratore. «Vedo molto difficile la riapertura per il

calcio e non vedo questo dibattito come prioritario: penso si

possa rinunciare per un altro mese» ha affermato la

sottosegretaria alla Salute, Sandra Zampa, dando per scontate le

porte chiuse: «Gli stadi pieni li vedremo solo quando saremo in

piena sicurezza e cioè quando ci sarà un vaccino». Questo uno

scenario molto in là nel tempo: adesso si pensa al prossimo

mese, a rimettere in moto la macchina calcio. Pandemia e governo

permettendo Ultimo aggiornamento: Martedì 14 Aprile 2020, 20:36



