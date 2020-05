L'assemblea della Lega Serie A in corso di svolgimento per stilare il calendario della ripresa del torneo, ha deciso di riprendere il 20 e 21 giugno con le quattro partite da recuperare del 25° turno. In campo quindi Atalanta-Sassuolo, Verona-Cagliari, Inter-Sampdoria e Torino-Parma. Il 13 e 14 giugno confermate le semifinali di Coppa Italia e il 17 la finale. Il 24 le partite della 27^ giornata. Ultimo aggiornamento: Venerdì 29 Maggio 2020, 14:41



