Inadempienze amministrative, penalizzati un club di B e tre di C

Il Tribunale Federale Nazionale-Sezione Disciplinare della Figc, nella seduta di oggi presieduta da Cesare Mastrocola, ha inflitto una serie di penalizzazioni per violazioni segnalate dalla Covisoc e legate al pagamento nei termini previsti degli emolumenti e dei relativi contributi. Lo fa sapere la federcalcio con una nota.



Nel dettaglio, è stato comminato un punto di penalizzazione al Trapani, club di Serie B, mentre in Serie C ne sono stati dati due a Casertana e Catania e uno alla Robur Siena. Le penalizzazioni sono da scontarsi nella corrente stagione sportiva. Ultimo aggiornamento: Venerdì 12 Giugno 2020, 19:37



© RIPRODUZIONE RISERVATA