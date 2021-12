Calcio, Nandez: «Mandato di arresto per violenza all'ex moglie»

Problemi sanitari e giudiziari per il centrocampista del Cagliari Naithan Nandez. Il giocatore - lo dice il sito del club rossoblu - è risultato positivo al Covid 19. Asintomatico e regolarmente vaccinato, Nandez ha svolto dei test sanitari nell'isola, programmati dal club per i calciatori di rientro dall'estero. Non è entrato in contatto con altri componenti del gruppo squadra e osserverà ora l'isolamento presso la propria abitazione. Nel frattempo, secondo quanto riportato da TeleMundo, il centrocampista è stato denunciato con l'accusa di violenza »domestica, psicologica e patrimoniale« verso la sua ex compagna Sarah Garcia Mauri.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 31 Dicembre 2021, 18:24

