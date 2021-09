Calcio inglese in lutto, morto Jimmy Graves miglior bomber di sempre

Lutto nel mondo del calcio. E' morto Jimmy Greaves, campione del mondo con l'Inghilterra nel '66. L'ex bomber, capocannoniere all-time della First Division (antesignana dell'odierna Premier League) con 357 reti segnate, aveva 81 anni e cominciò la carriera nel Chelsea dove si mise in evidenza con 132 gol in 169 partite. Numeri che attirarono l'attenzione del Milan che, nel 1961, lo acquistò. In Italia però come tanti inglesi prima e dopo di lui non andò bene: appena 13 presenze (con ben 9 gol...) prima di salutare nel gennaio dell'anno seguente e tornare in patria, al Tottenham dove resta fino al gennaio del '70 collezionando 267 gol in 381 presenze e diventando il miglior marcatore della storia degli Spurs. Quindi il trasferimento al West Ham dove disputò due stagioni prima di ritirarsi.

I 41 centri realizzati da Greaves nel 1960-'61 rimangono un record in una stagione per il Chelsea, e detiene anche il record degli Spurs con 37 nel 1962-'63. In una nota il Tottenham lo ha così ricordato: «Siamo estremamente rattristati nell'apprendere della scomparsa del grande Jimmy Greaves, non solo il miglior marcatore del Tottenham Hotspur, ma il miglior realizzatore che questo paese abbia mai conosciuto».

266 goals. 379 appearances.



Not just Tottenham Hotspur’s record goalscorer but the finest marksman this country has ever seen. 💙 pic.twitter.com/rQxyjBFofH — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) September 19, 2021

