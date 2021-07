Campus da record per la Fondazione Real Madrid nel Centro-Sud Italia. Il Centro Sportivo Cercola fiore all’occhiello del programma

Una settimana con il Real Madrid. La Fundacion del club più blasonato e famoso d’Europa è sbarcata nel Centro-Sud Italia e quindi a Napoli dove ha organizzato con alcuni dei suoi tecnici un campus da record nel Centro Sportivo di Cercola, con decine di calciatori in erba in campo, dai 7 ai 16 anni. I migliori hanno conquistato il pass per disputare in autunno un incontro esibizione a Madrid, nel mitico stadio Santiago Bernabeu. Al centro sportivo di Cercola i giovani calciatori hanno preso dimestichezza con la filosofia e le direttive de “La Cantera” della Real Madrid Youth Academy che naturalmente ha continuato il tour in alcuni degli impianti più belli d'Italia.

“Il successo di partecipazione ci ha entusiasmato - ha detto Massimo Baggiani, responsabile della fondazione madrilena per il Centro-Sud Italia -. Abbiamo trovato campi sportivo di qualità, come l'impianto di Cercola, all’altezza della tradizione del Real Madrid, e tanti gruppi di ragazzi appassionati e con tanta voglia di imparare, non solo il calcio ma anche i principi della nostra filosofia”. Il Real Madrid ha già confermato il ritorno della Fondazione nel 2022 al Centro Sportivo Cercola.

Ultimo aggiornamento: Martedì 20 Luglio 2021, 18:50

