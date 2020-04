Il ct azzurro Bertolini: "Non lasciateci indietro, con le riforme voleremo"

A casa come tutti, nella sua Reggio Emilia, la città dove ha vinto tantissimo in Italia, da giocatrice e da allenatrice. Milena Bertolini, ct della Nazionale del calcio femminile da 3 anni, ha le idee chiarissime sul momento che viviamo.

Davvero c’è del buono in questa situazione così surreale?

«Sì, perché dopo la pandemia saremo tutti costretti a cambiare in meglio le nostre abitudini, a fare scelte più accurate, più sensate, a sprecare di meno, a dare più valore alle cose importanti per noi».

Un discorso che vale anche per il calcio?

«Decisamente. Prendiamo a esempio il mio settore: il calcio femminile ha bisogno di riforme importanti: abbiamo capito che la gente ci segue, gli appassionati ci amano e lo dimostrano i risultati della nostra disciplina in questo ultimo periodo. Dopo la pandemia possiamo migliorare la nostra situazione, possiamo fare passi avanti. Vedo un’opportunità per il Governo del calcio di entrare nel futuro, per modernizzare, per considerare di più il nostro mondo».

Eppure sui media si parla quasi solo della serie A che riparte o non riparte.

«Ma questo è normale. Nel settore maschile c’è in gioco tanto e non mi sento di criticare. Il nostro Paese ha bisogno del grande calcio ed è giusto pensare a salvaguardarlo, fa parte del benessere collettivo».

D’accordo, ma intanto i campionati nazionali giovanili sono stati fermati, i Dilettanti e la Lega Pro litigano e sono in crisi. E i campionati femminili?

«Capisco fermare il settore giovanile, ma la serie A delle donne deve proseguire e non sarà un problema. Abbiamo 12 squadre in lizza, il campionato è quasi concluso. Possiamo terminarlo tranquillamente a luglio e riprendere poi a settembre. Magari una sosta più breve, a gennaio, quando la faranno anche tanti altri campionati femminili europei e si riparte».

Il ct azzurro dell’exploit ai Mondiali, e che guida una squadra che non perde da quasi un anno, sta riuscendo a tenere cariche e in forma le sue atlete in queste settimane surreali?

«Sono bravissime ad allenarsi a casa. Hanno voglia e si faranno trovare tutte pronte, me lo hanno promesso». Nessun dubbio, con fuoriclasse come Gama, Bonansea, Girelli... Ultimo aggiornamento: Martedì 21 Aprile 2020, 07:00



