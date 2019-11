Calcio femminile, l'avvocato Di Cintio: «Non siamo ancora pronti per il professionismo»

I progressi compiuti dal calcio femminile negli ultimi sei mesi, dal Mondiale di Francia a oggi, rappresentano un case history di cui si deve tenere conto nel panorama sportivo attuale. A sottolineare il concetto è l’avvocato Cesare Di Cintio (foto, sotto), esperto di diritto sportivo e da sempre attento alle vicende del calcio donne anche per la sua attività di consulenza legale a varie sportive e calciatrici. «Il Mondiale ha dato una visibilità enorme e praticamente improvvisa a questo sport in Italia – spiega Di Cintio - dove storicamente era sempre rimasto nascosto dall’ombra del calcio maschile. Il record assoluto di spettatori per Italia-Brasile (quarta partita più vista del Mondiale, ndr) ha invece dimostrato che anche l’attenzione dei tifosi è cambiata».







E poi c'è un altro aspetto, la crescita qualitativa del campionato italiano. «Stanno arrivando sempre più giocatrici di alto livello come per esempio Sembrant e Alves Souza, in questo senso la Juventus ha aperto la strada ma sono significative le mosse compiute fin qui dagli altri club, sia sul mercato sia sul piano di una crescita intesa in senso generale

. Tutti questi piccoli grandi segnali portano in direzione di un risultato finale ormai ineludibile: l’approdo al professionismo: «La strada intrapresa dal calcio femminile va necessariamente verso quella direzione, passando per una definizione della governance dell’attività secondo criteri che devono essere sempre più condivisi con il calcio maschile. Il professionismo tuttavia, per non rappresentare solo uno slogan di facile presa, deve essere il punto di arrivo di un percorso di riforma dei rapporti di lavoro nell’ambito dello sport. Oggi non ci sono le basi giuridiche ed economiche per parlare di professionismo. Solo sviluppando e studiando le tematiche predette si potrà parlare di professionismo come il giusto coronamento a tutto il lavoro che è stato fatto fin qui da tutti coloro che hanno contribuito a far crescere il calcio femminile in Italia».

Sabato 2 Novembre 2019, 15:35

