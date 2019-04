Juventus Women, è scudetto

La Juventus femminile è campione d'Italia. Secondo scudetto di fila e della storia per le bianconere, in attesa di festeggiare quello dei maschi. La Juve taglia il traguardo all'ultima giornata superando 3-0 il Verona grazie ai gol di

Ekroth, Girelli e Aluko.

Alla Fiorentina non basta il successo per 2-1 in extremis sulla Roma, ma il rigore della Vigilucci consente alle viola di consolidare il secondo posto e la qualificazione alla Champions.

Niente da fare, invece, per il Milan. La squadra di Carolina Morace perde in casa 2-1 contro il Chievo: risultato che permette alle veronesi di salvarsi a dispetto del Bari, retrocesso dopo il ko interno per 3-2 contro l'Atalanta. Ultimo aggiornamento: 15:07





