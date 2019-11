Calcio femminile, l'analisi di Katia Serra: «E' stato un 2019 straordinario»

È già tempo di undel, un’annata ricca di importanti novità come mai in precedenza, che martedì ha visto l'ultima partita dell'Italia nell'anno solare., ex giocatrice e commentatrice televisiva oltre che dirigente AIC e membra del neonato consiglio direttivo della divisione calcio femminile, ha le idee chiare: «Che 2019 è stato per il nostro movimento? Emozionante e anche inaspettato. Sorprendente! In grado di stupire, regalare notorietà, vittorie, gioie con le nostre #RagazzeMondiali. Loro sono state capaci di far appassionare tanti tifosi che prima il calcio femminile nemmeno sapevano cosa fosse».A conferma di questo, c’è il dato significativo fatto registrare durante i Mondiali di Francia, quando la partita delle azzurre contro il Brasile è stata vista in tv da 7,3 milioni di spettatori: un numero da record con il 32,8% di share. «Tutto nasce dai risultati delle nostre giocatrici – aggiunge Katia Serra – che hanno saputo proiettare l'Italia tra le otto squadre più importanti al mondo. Hanno trasformato i sogni in realtà, prendendosi una fetta del palcoscenico più importante nel panorama sportivo italiano, quello del calcio». C’è stato anche un altro evento: l’apertura dei cancelli dello Juventus Stadium per le J-Women. In quel caso le ragazze in maglia bianconera hanno superato sul campo la Fiorentina davanti a uno stadio pieno di entusiasmo e di folla, circa 40 mila spettatori. Conclude Serra: «Tutte queste conquistate, molto meritate, ci regaleranno un futuro ancora in crescita. Intanto dobbiamo dire grazie a loro, alle ragazze del calcio femminile. Straordinaria novità che il 2019 ci ha portato in regalo».