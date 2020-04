Calcio, Fase 2: stop agli allenamenti fino al 18 maggio. Ma si apre uno spiraglio per la ripresa del campionato

di Francesco Balzani

Nessuna squadra potrà allenarsi prima del 18 maggio. Slitta la ripresa delle sedute di gruppo per il calcio nei centri sportivi che resteranno chiusi quindi ancora 23 giorni. Il 4 maggio (data prevista inizialmente) potranno allenarsi solo gli atleti di sport individuali. E quindi non i calciatori che potranno seguire il protocollo a casa.



A ufficializzarlo in conferenza stampa è stato il Premier Giuseppe Conte: «Gli allenamenti di squadra e collettivi possono ripartire dal 18 maggio. Io sono appassionato di calcio, all’inizio mi sembrava strano che il campionato potesse essere sospeso. Siamo stati coinvolti in questa situazione, tutti abbiamo compreso che non ci sono alternative. Il Ministro Spadafora lavorerà intensamente con gli esperti e le componenti del sistema calcio e sport per trovare un percorso, già in parte definito per agli allenamenti, poi si valuterà se ci saranno le condizioni per terminare i campionati. Ora dobbiamo completare le interlocuzioni per un quadro di insieme, se arriveremo a quella conclusione sarà con tutte le condizioni di massima sicurezza. Noi vogliamo bene ai nostri beniamini e non vogliamo che si ammalino loro per primi».



Alla fine ha vinto il partito dei previdenti contro quello (capeggiato da Lotito) dei frettolosi. Si apre comunque un importante spiraglio per la ripresa del campionato che a questo punto difficilmente potrà avvenire prima del 6 giugno. I club di serie A hanno già da tempo predisposto tutte le misure necessarie all’interno e all’esterno dei centri sportivi. Previsti allenamenti in mini gruppi, pranzi solitari, spogliatoi divisi, sanificazione e soprattutto accordi con le strutture ospedaliere per i tamponi ai calciatori.



Dal 4 maggio i giocatori potranno lavorare singolarmente e in particolare sulla ripresa fisica pesantemente compromessa dal lungo stop. Dal 18, se tutto andrà bene, inizierà la preparazione collettiva e quindi anche la parte tecnico-tattica. Il nuovo calendario potrebbe essere questo: prima giornata il 6 giugno e 12 partite da giocare fino al 31 luglio- 2 agosto con turni infrasettimanali. Poi via alle competizioni europee che dureranno fino al 29 agosto.



In questo caso la stagione 2020-2021 partirà non prima di ottobre. Ultimo aggiornamento: Domenica 26 Aprile 2020, 21:54



