Kroos (Real Madrid): "Ma quali tagli, meglio la solidarietà"

La lite sul taglio degli ingaggi dei calciatori non si placa, ma intanto c’è chi mette in cassa integrazione per almeno due mesi tutti gli altri dipendenti. E’ il caso del Napoli che ha già scelto la strada per i 30 dipendenti del club. È il primo club di A che prende una decisione del genere, ma non sarà l’unico visto che pure all’estero sono molte le società che hanno preso questa strada mentre il Brescia ha ribadito di non voler iniziare il campionato. Ma torniamo alla grana stipendi. Tutto il mondo è paese, soprattutto quando si parla di soldi. La disputa per il taglio degli ingaggi dei calciatori, infatti, interessa anche i campionati esteri.



INGHILTERRA - A partire dalla ricca Premier League. ll rapporto tra associazione dei calciatori inglesi e la Lega, non è masi stato così teso. Quest’ultima ha rilanciato la proposta nella riunione di venerdì, in cui, oltre a sostenere il piano delle decurtazioni del 30%, sono state messe a disposizioni risorse ai campionati minori e al servizio sanitario nazionale, rispettivamente per 125 e 20 milioni di sterline. il vero contrasto si è sviluppato sul tema del 30% delle riduzioni. I giocatori sostengono che questa procedura si tramuta, in realtà in una concessione ai club e in un mancato introito per il fisco inglese, con una perdita secca di 200 milioni di sterline. I calciatori sono disposti ad accettare i sacrifici, ma vogliono destinarli espressamente al servizio sanitario nazionale.



SPAGNA - Una linea che condivide pure Kroos del Real Madrid che ieri ha rotto il silenzio sulla situazione della Liga spagnola. Mentre il club sta studiando un modo per ridurre i salari della sua grande rosa, secondo As un taglio tra il 12 e il 20%, il tedesco ha reagito così: ”Penso che si debba continuare a pagare il salario completo – ha detto Kroos – e che poi ognuno di noi faccia qualcosa di sensato col denaro che riceve. A tutti noi chiedono di aiutare, e ci sono tante situazioni nelle quali un aiuto è necessario. La riduzione del salario per me è come una donazione inutile, o una donazione fatta al club. Dipende anche da quanto durerà lo stop del calcio. Se per esempio torniamo in campo a maggio sicuramente le società troveranno delle soluzioni. Un’altra cosa è se lo stop dovesse durare fino all’inverno: posso immaginare che ci saranno club in difficoltà, e una pausa tanto lunga cambierebbe il calcio completamente”. Parole che hanno scatenato polemiche pure tra i tifosi e che vanno in controtendenza per esempio con quanto sta facendo il Siviglia che ha tagliato del 70% lo stipendio dei calciatori fino alla ripresa del campionato mettendo di fatto in cassa integrazione anche loro come avvenuto a Sunderland o Sion.



GERMANIA - Infine la Germania che sembra come al solito un’isola felice. Molti sono i club che si sono volontariamente tagliati lo stipendio. Il Borussia Mönchengladbach, in questo senso pioniere della 'moda' tedesca avendo anticipato tutti una settimana fa, ha già annunciato riduzioni per un risparmio totale di oltre 1 milione di euro, e così anche il Werder Brema, i cui giocatori hanno accettato un compenso inferiore in questi mesi difficili. Secondo quanto riportato dalla Bild, anche il Bayern Monaco si appresta ad ufficializzare una scelta di questo tipo: i tagli coinvolgeranno sia giocatori che dirigenti, e dovrebbero aggirarsi attorno al 20% del compenso per tutti. Analogo discorso sarà probabilmente fatto anche in casa del Borussia Dortmund: Favre si è già detto d'accordo ad un'operazione del genere. Anche qui, taglio del 20%, per la partite a porte chiuse, invece del 10%. Ultimo aggiornamento: Mercoledì 8 Aprile 2020, 17:09



