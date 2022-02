Diretta Inter-Roma alle 21.00, formazioni ufficiali: Mourinho conferma Zaniolo, Inzaghi con Sanchez e Vidal

Al via i quarti di finale di Coppa Italia con il programma che prevede subito un big match: Inter e Roma si affrontano infatti al Stadio Meazza in San Siro nel match che vale l'accesso tra le prime quattro della competizione. La squadra di Simone Inzaghi, dopo il brutto colpo rimediato nel derby di campionato, vogliono subito ritrovare il feeling con la vittoria; stessa situazione per i giallorossi che, reduci da un sabato di polemiche, cercano soddistazioni nel torneo nazionale. Nerazzurri con Sanchez al fianco dell'ex Dzeko, Mourinho conferma l'attacco con Abraham e soprattutto Zaniolo, pronto a rispondere sul campo dopo la gara col Genoa.

Segui la diretta di Inter-Roma

Inter-Roma, le formazioni ufficiali

INTER (3-5-2): 1 Handanovic; 33 D'Ambrosio, 37 Skriniar, 95 Bastoni; 36 Darmian, 23 Barella, 77 Brozovic, 22 Vidal, 14 Perisic; 9 Dzeko, 7 Sanchez. A disp.: 21 Cordaz, 97 Radu, 2 Dumfries, 5 Gagliardini, 6 De Vrij, 8 Vecino, 10 Lautaro, 11 Kolarov, 13 Ranocchia, 20 Calhanoglu, 32 Dimarco. All.: Inzaghi.

ROMA (3-4-1-2): 1 Rui Patricio; 23 Mancini, 6 Smalling, 3 Ibanez; 2 Karsdorp, 17 Veretout, 27 Oliveira, 5 Viña; 77 Mkhitaryan; 22 Zaniolo, 9 Abraham. A disp.: 63 Boer, 87 Fuzato, 4 Cristante, 7 Pellegrini, 11 Perez, 14 Shomurodov, 15 Maitland-Niles, 24 Kumbulla, 52 Bove, 59 Zalewski, 64 Afena-Gyan, 92 El Shaarawy. All.: Mourinho

Dove vederla in tv e diretta streaming

La sfida di Coppa Italia Inter-Roma, in programma alle 21.00 allo stadio Meazza in San Siro di Milano, sarà visibile in esclusiva su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity. Inoltre la diretta testuale del match sarà disponibile sul sito web de IlMessaggero.it.

Ultimo aggiornamento: Martedì 8 Febbraio 2022, 20:17

