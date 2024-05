Calcio Bari, aggressione choc al ds Polito: calci e pugni dopo il pari al ritorno dal Cittadella

di Redazione web

A Bari cresce la tensione. Dopo la partita di ieri contro il Cittadella (pareggiata 1-1 con la squadra pugliese sempre più a rischio retrocessione in serie C) il direttore sportivo Ciro Polito è stato aggredito con calci e pugni da un gruppetto di tifosi biancorossi. L’aggressione sarebbe avvenuta in autogrill presso i dintorni di Occhiobello, di ritorno dalla trasferta che si è chiusa con un pareggio. Polito al momento dell'aggressione era in compagnia della moglie.

Pare che nelle scorse ore gli animi si fossero già infiammati: c'era stato infatti un forte battibecco tra tifosi e squadra in aeroporto al rientro della squadra.

La denuncia della società

La Società sportiva Calcio Bari esprime solidarietà al ds Polito per quanto accaduto. «Le autorità competenti intervenute hanno da subito avviato le procedure per l’individuazione dei soggetti responsabili», fanno sapere dalla società.

«La Società biancorossa condanna con forza quanto accaduto ad opera di 'vigliacchi' che nulla hanno a che vedere con il tifo barese e con lo sport. In attesa che la giustizia faccia il suo corso, quando la ragione lascia spazio alla violenza abbiamo già perso tutti».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 6 Maggio 2024, 20:35

