Calciomercato, la Roma punta il Papu Gomez: domani l'incontro tra le due società

Tra El Shaarawy e Bernard (ri)spunta il Papu Gomez. In attesa del derby di stasera la Roma continua a lavorare sul mercato invernale con il nuovo gm Tiago Pinto pronto a regalare due rinforzi a Fonseca.

La priorità è per l’attacco dove serve un’alternativa di livello a Mkhitaryan. E ai giallorossi fa molto gola l’argentino in uscita dall’Atalanta dopo i gravi dissidi con Gasperini. Se ne parlerà domani in un incontro tra le due dirigenze. L'Atalanta parte da una valutazione di 10 milioni più bonus che potrebbero essere “spalmati” su un prestito con obbligo di riscatto come accaduto per Cristante e Mancini. Fin qui la Roma si era detta interessata solo a un’operazione quasi a titolo gratuito, ma la cessione definitiva di Olsen all’Everton potrebbe portare gran parte di quella cifra nelle casse.

Oltre alla eventuale trattativa con l’Atalanta c’è però da convincere Gomez che in questi giorni ha messo sempre in prima fila l’Inter anche per non spostarsi con la famiglia troppo lontano da Bergamo. Al momento però i nerazzurri sono alle prese con complessi problemi societari e hanno messo in stand by il mercato in entrata. Per questo la Roma, che è interessata per il futuro pure al portiere Gollini, potrebbe approfittarne anche perché tarda ad arrivare la risoluzione contrattuale di El Shaarawy con lo Shanghai.





Ultimo aggiornamento: Venerdì 15 Gennaio 2021, 17:01

