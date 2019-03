Calciatore accusato di pedofilia scarcerato dopo tre anni, «ma non potrà vedere sua figlia da solo»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

era uno deipiù apprezzati di tutto il Regno Unito. Nativo di Sunderland, l'allora ventottenne era stato incarcerato tre anni fa con l'. Ora l'exè tornato in libertà.Nel febbraio 2016 Johnson(in Inghilterra l'età minima è 16 anni) e nel marzo successivo fu condannato a, ridotti poi a 3 anni di carcere. Furono ritrovati oltrescambiati fra il giocatore del Sunderland e la ragazzina. Ora che Adam Johnson è tornato libero, è stato suo padre Dave ad andarlo a prendere, al carcere di Moorland, nella città inglese di Doncaster.Johnson è stato rilasciato sulla parola e ad alcune condizioni: fra queste c'è il, che oggi ha 4 anni, o con qualsiasi altro minore. Insieme a padre e figlia ci dovrà essere obbligatoriamente un'assistente sociale per monitorarli. Fra le altre condizioni troviamo l'impossibilità di abbandonare il Regno Unito prima della fine della sua pena iniziale (e quindi per altri 3 anni, ndr), dovrà cercare un lavoro che dovrà essere approvato anticipatamente dal suo supervisore e dovrà vivere esclusivamente al domicilio comunicato alle autorità.