«C'è una punizione, batte negro»: ma il calciatore (di colore) si chiama Greco. Il caso arriva in Parlamento VIDEO

Si rivolge a Freddi Greco, ma lo chiama "Negro". Il terribile lapsus in diretta, durante la telecronaca del match di Serie C Trento-Vicenza, diventa un caso di razzismo. L'autore è dell'imperdonabile gaffe è Stefano Carta, cronista dell'emittente Eleven Sport, che si è scusato dopo l'errore, ripetuto incoscentemente per due volte, prma della rettifica. Il video è diventato virale e il caso è arrivato in Parlamento.

Fi chiede l'interrogazione parlamentare

«Durante la telecronaca della partita del campionato di serie C di ieri Trento-Vicenza, il telecronista della piattaforma Eleven Sports parlando del giocatore di colore del Vicenza, Jean Freddi Greco, lo ha ribattezzato 'Negro' - dichiara il senatore vicentino di Forza Italia, Pierantonio Zanettin - È vero che poi si è scusato in diretta, ma la gaffe è comunque imperdonabile. Ho presentato immediatamente un' interrogazione ai ministri dello Sport e dello Sviluppo economico perché valutino l'opportunità di adottare sanzioni nei confronti del telecronista ed eventualmente anche dell' emittente televisiva. In materia di razzismo non si scherza e non sono ammesse indulgenze». Lo dichiara il senatore vicentino di Forza Italia, Pierantonio Zanettin.

Entro quanto verrà cacciato il telecronista?#politicallyMerd pic.twitter.com/eQ593cQX6b — Esercito di Cruciani (@EsercitoCrucian) December 2, 2022

