Caicedo saluta i tifosi della Lazio: «In tutte le grandi storie d'amore c'è un inizio e una fine»

La sua cessione è stata la più dolorosa per i tifosi della Lazio: dopo la cessione al Genoa Felipe Caicedo, inondato in queste ore di centinaia di messaggi d'affetto, ha salutato i tifosi biancocelesti con un lungo post condiviso in queste su tutti i social dai sostenitori biancocelesti:

«Cari tifosi della Lazio. Come tutte le grandi storie c'è un inizio e una fine – scrive l'attaccante - . Una storia lunga e bellissima, fatta di momenti difficili e di momenti fantastici, grandi emozioni, grandi vittorie. Provo in questo momento tanta emozione nel salutarvi e ringraziarvi per tutto l'affetto che mi avete regalato. Finisce qui la mia avventura con la Lazio. Ricorderò con amore ogni momento in cui ho vestito la maglia della Lazio. Grazie a tutti per come avete accolto me e la mia famiglia. Ci legheranno sempre quei gol al 90' minuto, gioia e passione».

Nel pomeriggio era stata la moglie Maria Garcia, che tra l'altro è la sua manager, a ringraziare i tanti tifosi che una volta saputo della cessione le avevano mandato messaggi d'affetto.

Ultimo aggiornamento: Martedì 31 Agosto 2021, 22:55

