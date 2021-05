Cagni, tanto di applausi alla Roma: «Mourinho, una scelta vincente»

Bresciano, pragmatico e sempre estremamente diretto. Nel bene e nel male. Luigi “Gigi” Cagni è soprattutto l’uomo del miracolo Piacenza negli anni 90, l’allenatore che va sempre controcorrente, nemico giurato delle emulazioni del cosiddetto “modello Guardiola” e di quelle società che scelgono per la propria panchina ex giocatori senza esperienza e patenti attitudini.

Mister, si aspettava il valzer di panchine in serie A? «Faccio questo mestiere da circa 35 anni e mi piace sempre meno sotto l’aspetto organizzativo. Nasco in un periodo in cui l’allenatore veniva scelto 6 mesi prima che finisse il Campionato: lo seguivano, lo valutavano e poi arrivava il contatto. Insomma, si programmava assieme: oggi, invece, si sceglie dopo aver fatto mercato».

Di conseguenza, un applauso alla Roma per l’ingaggio di Mourinho? «Assolutamente. Così che ci si muove, in segreto e bruciando le concorrenti».

Il portoghese è l’uomo giusto per far sognare i tifosi? «Sono convinto che non fosse adatto all’Inghilterra perché essendo un latino ha bisogno di passione. Se ha accetto la Roma è convinto di poter vincere».

Come mai Paulo Fonseca non ha lasciato il segno? «Perché non ha imparato a leggere le partite».

Pirlo verrà confermato? «Non lo so, ma se ancora devono decidere è gravissimo. La sua esperienza in bianconero, per quelli che sono i miei parametri, non ha funzionato: la Juventus, coppe a parte, è arrivata in Champions per demeriti degli altri».

A proposito di investimenti: Conte resterà all’Inter? «Da quanto leggo hanno trovato un’iniezione di capitali, perciò credo di sì».

È rimasto sorpreso della mancata promozione del Monza? «Se devo vincere un Campionato, peraltro difficilissimo come quello di serie B, prendo un tecnico abituato a farlo».

Roberto Mancini, perciò, ci farà vincere gli Europei? «Pare facile (ride, ndr). Di sicuro hanno fatto bene a fargli firmare il rinnovo di contratto fino al 2026. La Nazionale, però, è una squadra giovane e molto leggera fisicamente. E questo, contro i top team, lo paghi. Non credo, purtroppo, sarà l’Europeo che tutti noi speriamo. Ma spero di sbagliarmi, ovviamente».

