Cagliari promosso in serie A. «Ranieri ha la saggezza di Scopigno e Bari ci porta fortuna»

Dal tifoso del Cagliari Daniele riceviamo e pubblichiamo una lettera dopo la vittoria di ieri a Bari che ha sancito la promozione in serie A della squadra rossoblù:

«Domani, all'alba, la serie A si vedrà a colori sui riflessi del mare del Poetto, illuminato dal sole dell'estate alle porte.

Quello stesso pelago attraversato con il timone tenuto su barra dritta dal Signor Claudio Ranieri (Signore, prego, ne' mister, né sir), che già aveva attraversato quelle perigliose acque dal 1989 al 1991, portando il Cagliari dalla C alla A. Si, competenza, signorilità e mano ferma, con cui è stato creato un gruppo solido.

Vale la pena di ricordare Manlio Scopigno quando diceva: «con gli attacchi si riempiono gli stadi ma con le difese si vincono i campionati». Poi ci sono i gol di Lapadula, meritevole dell'ergastolo per le rapine compiute in area di rigore; gli strappi di Luvumbo, che neanche il sarto di Panama sarebbe stato capace di ricucire; le cavalcate feroci di Nandez; le parate di Radunovic, quale autentico talento del piazzamento; il cuore sardo di Deiola; il vecchio leone di Pavoletti, autore, oggi, della zampata decisiva, così come nel 2018, a Firenze, della zuccata salvifica alla penultima giornata.

Una scalata, con mille gradini ed altrettanti autori, dai giocatori, ai medici, ai magazzinieri ai tifosi, di cui Ranieri Signor Claudio ha saputo catalizzare le passioni e fonderle con lega inossidabile in volontà indomita.

Si, quella stessa volontà vista in campo oggi, capace di ricordare le imprese della Brigata "Sassari", narrate dal capolavoro di Emilio Lussu "Un anno sull'Altipiano".

Cagliari-Bari, d'altronde, è una partita storica: nel 1970 cucì lo scudetto sulla maglia dei Quattro Mori (gol di Gigi Riva e Bobo Gori); nel 2016, proprio al San Nicola, sancì la risalita in A della compagine sarda dopo un anno di purgatorio.

La vittoria di oggi è figlia del pareggio di due giorni fa. E qui ritorna il Filosofo Scopigno: «nell'economia dei campionati alcuni pareggi sono più importanti delle vittorie».

Grazie Ranieri Signor Claudio, grazie a Voi, calciatori del Cagliari! La Terra madre vi attende, con l'orgoglio di riabbracciare i propri eroici figli».

Daniele S.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 12 Giugno 2023, 18:28

© RIPRODUZIONE RISERVATA