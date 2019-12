Cagliari-Sampdoria 0-1 La Diretta Vantaggio di Quagliarella su rigore

Lunedì 2 Dicembre 2019, 20:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Contrariamente allo scorso anno, quando il rendimento tra casa e trasferta era per i sardi notevolmente diverso, durante questo campionato gli uomini di Maran sembrano raccogliere punti indifferentemente dentro o fuori la propria tana: 13 i punti fatti in Sardegna, 12 quelli fuori. Sampdoria corsara in stagione solo a Ferrara con la SPAL, per il resto 5 sconfitte lontano da Marassi per i ragazzi di Claudio Ranieri.Rafael; Faragò, Pisacane, Klavan, Pellegrini; Castro, Nainggolan, Cigarini, Joao Pedro, Rog; Simeone.Audero; Thorsby, Ferrari, Colley, Murru; Ramirez, Ekdal, Vieira, Jankto; Quagliarella, Gabbiadini.Cagliari e Sampdoria chiudono il programma della 14esima giornata di Serie A nel posticipo del lunedì sera. I rossoblù vengono dal rocambolesco pareggio di Lecce, un'occasione sciupata e che avrebbe consentito di provare il brivido del terzo posto in classifica a questo punto del campionato; sembra funzionare per i doriani - 2-1 casalingo sull'Udinese domenica scorsa - la cura Ranieri, che in poche giornate sta conducendo pian piano i blucerchiati fuori dagli incubi di inizio campionato.