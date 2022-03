Cagliari-Milan 0-1, le pagelle: Bennacer perfetto, Giroud si fa perdonare. Pioli bello e fortunato

MAIGNAN 6,5 Ancora una pericolosa uscita a vuoto nel finale ma anche una mezza paratona su Pavoletti…

CALABRIA 6,5 Nemmeno una botta al ginocchio riesce a fermarlo. Peccato per il gol mancato nel finale

KALULU 6,5 Una continua certezza dalla quale ormai dietro non si può più prescindere…

TOMORI 6,5 Nessuna gita in barca. Attento su ogni palla, preciso in ogni chiusura

THEO HERNANDEZ 6,5 Ha sempre la faccia da uno che non accontenta mai. E in campo lo fa vedere…

BENNACER 7 Partita perfetta, gol meraviglioso. Poco altro da aggiungere…

KESSIE 6,5 Novanta minuti nuovamente da Frank Kessie. Finalmente…

MESSIAS 5 Pioli continua a dargli fiducia, lui a non ripagarla (32’ st Saelemaekers 5,5: Non fa nulla per mettere in difficoltà il suo allenatore)

BRAHIM DIAZ 5 Nessun colpo da numero dieci, nessuna pericolo creato. Inutile tenerlo ancora in campo (26’ st Krunic 5,5: niente fantasia e anche poca legna per gli ultimi giorni d’inverno…)

RAFAEL LEAO 5 Non è la sua partita. Mai un’accelerazione, mai un fuga verso la porta. Quando non ci riesce è meglio toglierlo. (26’ st Rebic 6: Un mezzo assist a Calabria, un mezzo gol con un tiro salvato quasi sulla linea. Segni di ripresa evidenti per lui)

GIROUD 6,5 Un errore imperdonabile per uno come lui davanti alla porta. Poi si fa perdonare con un altro assist vincente, il quarto della sua ricca stagione (42’ st Ibrahimovic ng)

PIOLI 7 Bello e anche fortunato. Il suo Milan vince ancora, lo fa sotto la pioggia battente di Cagliari. Tre punti per prendere le distanze dall’Inter, per tenere lontano il Napoli e mandare un messaggio anche alla Juventus. Lo scudetto lo vuole il Diavolo. E oggi è solo nelle sue mani…

