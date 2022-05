Cagliari-Inter, le pagelle: Lautaro superbo tiene a galla i nerazzurri

HANDANOVIC 6,5 La paratona la piazza subito, sfoderando riflessi da gatto su una rasoiata a filo d’erba, e di palo, di Lykogiannis. Capitola sul tracciante-bis del greco, allungato in rete da Skriniar.

SKRINIAR 6 Colpisce un palo di testa, poi segna in ribattuta con tocco di mano e il Var annulla. Dietro sempre puntuale, ma favorisce l’1-2 di Lykogiannis sfiorando di testa.

DE VRIJ 6 Vigile e ordinato col pallone tra i piedi. Limita Pavoletti e Keita, fa ripartire l’azione dal basso.

BASTONI 6,5 Al rientro, nelle vesti di terzino e regista di scorta. In difesa distrugge, in impostazione costruisce e crossa. (25’ st D’Ambrosio ng)

DARMIAN 7 Terzo tempo e colpo di testa in sospensione per il vantaggio. Diagonali efficaci, doppia fase, tempi d’inserimento ed appoggi da manuale. Eroe a sorpresa. (13’ st Dumfries 6: un palo nel finale)

BARELLA 6 Fischi ed applausi per il ritorno a Cagliari da ex. Anche la prestazione è all’insegna del double face e di scelte più e meno buone, sufficiente per il lancio che innesca lo 0-2 di Lautaro. (13’ st Gagliardini 6,5: l’assist per il 2° gol del Toro) BROZOVIC 6,5 Pressatissimo in avvio, poi il solito regista-maratoneta, che disegna trame e macina chilometri sfiancando la concorrenza.

CALHANOGLU 6,5 Maestro nei piazzati, quasi sempre calibrati e a bersaglio. Abbina quantità a qualità, senza abbassare il ritmo. PERISIC 7,5 Un’arma impropria. Doppi passi e dribbling a ripetizione, due gol sfiorati, un altro assist (il 7° in stagione) pennellato per lo 0-1 di Darmian. Da blindare…

DZEKO 5 Ritmi di gioco troppo alti per i suoi standard. In apnea e ancora a secco. (25’ st Correa ng)

LAUTARO 8 Altri due gol, il 20° e il 21° in A, e un’altra gara monstre per vis pugnandi e costante ricerca della rete. Trascinatore, Toro scatenato. (40’ st Sanchez ng)

INZAGHI 6,5 Risponde al Milan, allungando il testa a testa scudetto coi rossoneri di Pioli al prossimo weekend. Spes ultima dea…

Ultimo aggiornamento: Domenica 15 Maggio 2022, 22:49

© RIPRODUZIONE RISERVATA