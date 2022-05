Diretta Cagliari-Inter ore 20:45, probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

Sfida fondamentale per il futuro del Cagliari di Alessandro Agostini che domenica ospita l’Inter fresca vincitrice della Coppa Italia alla Unipol Domus. Pochi dubbi per il tecnico toscano che dovrebbe confermare l’undici visto a Salerno: tra i pali confermato Cragno, davanti a lui la difesa composta da Ceppitelli, Lovato e Altare. A centrocampo spazio sulle fasce a Bellanova e Lykogiannis, con Deiola, Grassi e Rog al centro. In avanti spazio alla coppia Joao Pedro-Pavoletti. L'Inter vince anche la Coppa Italia, ma la testa è già totalmente a Cagliari dove non si può sbagliare niente. Inzaghi varerà la stessa formazione iniziale vista contro la Juventus, ma con Bastoni (nei prossimi giorni recupererà pienamente) e Dumfries (partito dalla panchina all'Olimpico) questa volta titolari: dientro solito trio, con de Vrij e Srkiniar a completare il pacchetto, mentre al centro troveranno spazio Calhanoglu, Barella e Brozovic. In attacco Correa più di Dzeko, che a Roma è apparso sottotono, come partner di Lautaro.

Cagliari-Inter, probabili formazioni

Cagliari (3-5-2): Cragno; Ceppitelli, Lovato, Altare; Bellanova, Marin, Grassi, Rog, Lykogiannis; Joao Pedro, Pavoletti. All. Agostini

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Correa, Lautaro. All. Inzaghi

Arbitro: Doveri

Dove vedere Cagliari-Inter in tv e streaming

Oltre alla diretta testuale su ilmessaggero.it, Cagliari-Inter sarà disponibile in tv e streaming a partire dalle 20:45 su Dazn. La partita, che si giocherà all'Unipol Domus di Cagliari, sarà disponibile in tv sulla piattaforma streaming Dazn grazie all'apposita app.

