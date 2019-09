Buu razzisti a Kessie, l'Hellas Verona nega tutto: «Solo luoghi comuni, rispetto per i veronesi»

I ‘buuu’ a Kessie? Gli insulti a Donnarumma? Forse qualcuno è rimasto frastornato dai decibel del tifo gialloblù. Cosa abbiamo sentito noi?

Fischi, inevitabili, per decisioni arbitrali che lasciano ancora oggi molto perplessi, e poi tanti applausi, ai nostri “gladiatori”, a fine gara. Non scadiamo in luoghi comuni ed etichette ormai scucite. Rispetto per Verona e i veronesi

Lunedì 16 Settembre 2019, 10:11

Ildi Marco Giampaolo ha vinto ieri al Bentegodi disoffrendo contro l'Hellas, grazie a un rigore realizzato da Piatek: ma la partita è stata segnata, come sottolineato anche in telecronaca su Sky, da alcuni cori e fischi all'indirizzo di Franck Kessie e Gigio Donnarumma, centrocampista e portiere dei rossoneri. Buu razzisti verso Kessie, cori di «discriminazione territoriale» contro Donnarumma, originario della provincia di Napoli.L'Hellas però su Twitter ha risposto negando tutto, seppur non contribuendo a spegnere le polemiche: «», si legge in un primo tweet, seguito poi dal secondo.».