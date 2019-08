Il Bury FC fallisce, scompare uno storico club del calcio inglese

Una notizia clamorosa per il calcio inglese. Il Bury Fc scompare dalla geografia del calcio d'Oltremanica. Il Bury FC è stato fondato nel 1885 e nella sua bacheca ha due FA Cup. Era prevista la deadline che doveva sancire la salvezza o la scomparsa dei due club, in enormi difficioltà economiche . Alle ore 17 di ieri è scaduto il termine e il club non si è iscritto con conseguente espulsione dalla lega di quarta serie.



Ecco il comunicato ufficiale della EFL: « Nonostante le ripetute richieste al proprietario, il sig. Dale, per un periodo di tempo prolungato e per le prove necessarie su come il Club avrebbe rispettato tutti gli impegni finanziari, semplicemente non sono state fornite di conseguenza le attenzioni si sono rivolte a garantire una nuova proprietà al Club. Gli eventi recenti hanno messo in evidenza come le decisioni prese al Bury FC nelle ultime stagioni abbiano causato al Club e alle persone vicine un notevole disagio finanziario e ci sono una serie di questioni che, a nostro avviso, richiederanno ulteriori indagini » . Mercoled√¨ 28 Agosto 2019, 11:11







