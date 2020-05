Buon calcio, Bundesliga. E ti perdoniamo le sagome dei tifosi in tribuna, il finto rumore dello stadio e anche i drive-in per seguire le partite…

Alzi la mano chi non ha letto in questi giorni tutto sulla regione Ruhr, della Renania-Vestfalia, del fiume Ruhr, dei Celti Raurici etc etc... Non solo del calcio, della Bundesliga, del fatto che oggi i tedeschi ripartono e del derby Borussia Dortmund-Schalke 04 Gelsenkirken (e anche qui la domanda è d’obbligo: alzi la mano chi ha visitato almeno una volta la città di Gelsenkirken…).

Noi, come tutti, oggi davanti alla tv, dalle 15,30. Obbligatorio, inevitabile. Però che tristezza, che malinconia. Loro, i tedeschi, sono sempre i soliti primi della classe: pochi morti per Covid, capacità organizzative alte, sanità eccellente, misure di sicurezza che funzionano. Però, anche che noia. Con le loro invenzioni finto-allegre che da noi fanno sorridere. Nello stadio del Borussia Monchengladbach, per esempio, racconta oggi la newsletter de Lo Slalom, ci sono da giorni sagome di cartone col vero volto di chi solitamente occupa quel posto. I tifosi hanno finanziato l'operazione benefica ricomprando virtualmente il seggiolino per 19 euro. E mentre gli ultrà protestano, Sky Deutschland manderà i gol in chiaro e c’è un canale audio con i cori degli spettatori registrati. Il Kaiserslautern, oggi in Serie C dopo un passato glorioso, ha aperto un drive-in nel parcheggio dello stadio: con 15 euro oggi si vede dalla propria auto la diretta di Borussia Dortmund-Schalke e a seguire due film, l’ultimo Dolittle e l’ultimo Fast & Furious. Costa 15 euro.

E’ la Germania, bellezza. Non la puoi cambiare. Però, che invidia e che ammirazione per il coraggio e per l’autostima che hanno loro. E allora buon campionato e buon viaggio antipatica, ricca, con gli stadi sempre pieni Bundesliga. Insegna al mondo che il Grande Calcio, anche con tutti i suoi difetti, può sopravvivere alla pandemia e regalare ancora emozioni. E se il tentativo riesce, qui in Italia costruiremo sagome di tifosi e le abbracceremo a ogni gol come fossimo allo stadio. Promesso. Ultimo aggiornamento: Sabato 16 Maggio 2020, 14:59



