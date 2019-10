Bulgaria-Inghilterra choc: gara interrotta tre volte per razzismo. «Saluti romani e buu a Sterling»

Il razzismo nel calcio non cede il passo, e stavolta non stiamo parlando di qualcosa accaduto nel nostro Paese. Qualcosa di assurdo è accaduto stasera durante Bulgaria-Inghilterra, gara valida per le qualificazioni agli Europei 2020: per ben due volte l’arbitro ha dovuto interrompere il match perché Raheem Sterling, attaccante del Manchester City, insieme ad altri due compagni di colore, era oggetto di scherno, buu e insulti da parte dei tifosi.



Dopo il warning da parte dello speaker tramite l’altoparlante, è servito l’intervento del capitano bulgaro Ivelin Popov per mettere un freno ai tifosi, che durante il primo tempo si erano lasciati andare, oltre ai buu razzisti, anche a saluti romani. E avevano anche esposto maglie col motto ‘no respect’, scimmiottare il motto ‘respect’ dell’Uefa. Per la cronaca, l’Inghilterra ha vinto la partita per 6-0. Lunedì 14 Ottobre 2019, 22:44







© RIPRODUZIONE RISERVATA