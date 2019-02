Fulvio Collovati punito dalla Rai: «Sospeso fino al 9 marzo» dopo le frasi su donne e tattica

Dopo le polemiche, la sospensione. Fulvio Collovati, ex difensore della Nazionale azzurra campione del mondo nel 1982 e da anni opinionista sulle reti Rai, a quanto apprende l'Adnkronos è stato sospeso dalla Rai da tutte le attività in tv e in radio fino a sabato 9 marzo. Una decisione, quella del servizio pubblico, arrivata dopo le affermazioni fatte da Collovati a Quelli che il Calcio sulle valutazioni tattiche delle donne in tema calcistico.

Ultimo aggiornamento: 17:07

L'ex calciatore era infatti intervenuto nel corso della trasmissione di Rai2 per dire la sua sul caso di Mauro Icardi e della moglie-agente Wanda Nara. «Quando sento una donna, poi la moglie di un calciatore, parlare di tattica mi si rivolta lo stomaco, non ce la faccio. Se parli della partita e di come è andata va bene, ma non puoi parlare di tattica perché una donna non capisce come un uomo», aveva detto Collovati tra l'indignazione e l'imbarazzo degli altri ospiti in studio.