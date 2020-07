Brescia-Roma ore 19,30 La Diretta Le formazioni ufficiali, sorpresa Mirante, gioca Kalinic

SEGUI LA DIRETTA

Ultimo aggiornamento: Sabato 11 Luglio 2020, 18:25

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dopo il 2-0 sul Verona del 30esimo turno, il Brescia cerca oggi la seconda vittoria consecutiva interna nel massimo campionato italiano, impresa riuscita l'ultima volta all'inizio del campionato 2010/2011 con le vittorie sul Palermo e proprio sugli avversari di questa sera, la Roma; per i capitolini, 4 sconfitte nelle ultime 5 gare in trasferta, e l'esigenza di raddrizzare un cammino fattosi troppo difficoltoso da qualche partita a questa parte.Brescia e Roma si affrontano alle 19.30 di oggi per la 32esima giornata di campionato. I padroni di casa, per i quali la lotta per la salvezza si fa sempre più dura, sono reduci dalla sconfitta sul campo del Torino, dove si erano illusi dopo essere passati in vantaggio per poi invece soccombere con il 3-1 finale per i granata; bene la Roma, tornata a vincere grazie al 2-1 sul Parma mercoledì scorso e ora quinta in classifica a quota 51 punti a pari merito col Napoli.Le probabili formazioniBRESCIA (4-3-1-2): oronen; Sabelli, Chancellor, Mateju, Semprini; Bjarnason, Tonali, Dessena; Zmrhal; Torregrossa, Donnarumma.. All.: Diego Lopez.ROMA (3-4-2-1): Mirante; Mancini, Fazio, Ibanez; Zappacosta, Veretout, Diawara, Kolarov; Carles Perez, Pellegrini; Kalinic.. All.: Paulo Fonseca.