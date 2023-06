Brescia-Cosenza, lombardi retrocessi in serie C ai playout: gli ultrà scatenano l'inferno, invasione di campo e scontri con la polizia

di Redazione web

Il Brescia pareggia in casa 1-1 contro il Cosenza nel match di ritorno dei playout di serie B e retrocede in serie C, non succedeva dagli anni '80. Il gol del pari dei calabresi al 50’ della ripresa condanna i lombardi alla terza serie, l'andata era finita 1-0 per il Cosenza. Dalla Curva Nord del Rigamonti si scatena la rabbia degli ultras: lancio di fumogeni in campo e invasione degli ultrà. Le squadre corrono negli spogliatoi: giocatori e arbitro in fuga. Fumogeni sui tifosi cosentini anche da fuori dallo stadio. L'arbitro Massa ha interrotto l'incontro, e fatto rientrare le squadre negli spogliatoi, facendolo riprendere solo dopo una mezz'ora, fischiando subito dopo la fine da bordocampo.

01.06.2023 Italy🇮🇹 Seria B, play off. Brescia - Cosenza

Cosenza scored in 90+ pic.twitter.com/zVJYvqazfj — Gruppaof (@gruppaof_hools) June 1, 2023

Terrore allo stadio Rigamonti di Brescia

Finale convulso del playout di ritorno tra Brescia e Cosenza.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 1 Giugno 2023, 23:32

© RIPRODUZIONE RISERVATA