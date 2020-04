Il Brescia rende nota la «grande

sensibilità e responsabilità dimostrata dai giocatori che, nella

quasi totalità, hanno accettato in tempi molto rapidi le

proposte di riduzione degli stipendi, al fine di tutelare

l'integrità del club in un momento così delicato». È quanto si

legge in un comunicato della società riguardo le valutazioni del

club sui rimborsi degli abbonamenti ai tifosi. Ultimo aggiornamento: Mercoledì 8 Aprile 2020, 20:17



