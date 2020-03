«Divisi sugli spalti, uniti nel dolore»: il Coronavirus cancella la rivalità tra tifosi di Brescia e Atalanta

di Ernesto De Franceschi

"Certi che torneremo ad essere rivali nello sport e torneremo a fare derby storici e fantastici come sempre! FORZA BRESCIA E BERGAMO VINCEREMO QUESTA BATTAGLIA LA PEGGIORE MAI VISTA ASSIEME!!".

Questo il testo del post che in pochissime ore ha registrato centinaia di commenti e condivisioni, da tutte le tifoserie d'Italia che dimostrano per una volta di ammainare la propria bandiera. Insomma, la faccia bella del tifo delle curve questa volta ha davvero vinto.

è uno dei derby più accesi d'Italia. La rivalità calcistica (e non solo...) tra le due città lombarde, distanti solo qualche decina di chilometri e in questa stagione con entrambe le squadre in serie A, è accesissima ed è spesso fociata allo stadio anche in scontri tra ultrà delle differenti fazioni. Ma la pandemia di Coronavirus in corso, con focolaio proprio nella città di Bergamo, ha cancellato all'improvviso tutto. Sul profilo Facebook Avanti Brescia è comparso un post commovente che in un attimo ha cancellato decenni di rivalità tra tifosi e ha unito tutti nella battaglia contro questo maledetto virus.