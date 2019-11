L'Atalanta è un rullo: passa 3-0 a Brescia con doppietta di Pasalic e Ilicic

Sabato 30 Novembre 2019, 13:34

Troppa Atalanta per il Brescia. I nerazzurri di Gasperini passano al Rigamonti per 3-0 con doppietta di Pasalic e gol nel finale di Ilicic. Un risultato rotondo, che illustra perfettamente quanto visto in campo. Fra le rondinelle in campo Balotelli, escluso dalla trasferta di Roma e al centro di mille polemiche. Supermario si è battuto ed è anche andato vicono al gol, ma il divario tra le due formazioni è apparso troppo ampio. L'Atalanta aggancia momentaneamente Cagliari e Roma a quota 25 punti. Il Brescia resta ultimo a quota 7 anche se con una partita in meno (quella col Sassuolo che si recupera il 18 dicembre).