Inter, doppio assalto a Bremer e Milenkovic. Skriniar verso il Psg

Skriniar, il Psg alza la posta e l’Inter stringe i tempi per Bremer e Milenkovic. Ieri, a Milano, un incontro per interposta persona, l’agente Paolo Busardò, rappresentante di Gleison Bremer e di… Marotta (come intermediario nerazzurro), per accorciare la forbice fra domanda (40 milioni) e offerta (28-30 comprensivi di bonus) con il Torino per il 25enne brasiliano, già d’accordo (5 anni a 3,5 milioni a stagione) su tutto con Suning.

E, nei giorni scorsi, anche un contatto telefonico con Fali Ramadani, procuratore di Nikola Milenkovic, per ribadire cifre e durata del contratto (quinquennale da 2 netti l’anno) già pronto in Viale della Liberazione per il 24enne serbo, valutato 15 milioni dalla Fiorentina.

In attesa dell’offerta giusta per Milan Skriniar, a Milano da domani e alla Pinetina da domenica, ma, forse, per svuotare l’armadietto e salutare i nerazzurri ed Inzaghi, l’Inter si è portata avanti, intensificando i contatti con gli eredi designati del gigante slovacco e confermando di riflesso anche l’imminente rilancio dei francesi, preannunciato da intermediari e atteso a stretto giro di posta, per l’ex Samp. Entro il weekend o all’inizio della prossima settimana al massimo, il Paris Saint Germain dovrebbe, infatti, salire a quasi 70 milioni di base fissa per il cartellino di Skriniar e con i bonus arrivare a 73-74 in totale, vicinissimi agli 80 di richiesta nerazzurra e al possibile nullaosta di Suning.

Ieri visite e firma col Flamengo (fino al 31 dicembre 2023, a 4,5 a stagione) per Vidal. «Sono molto felice di essere qui, il Flamengo è un’opportunità meravigliosa, anche se siamo ancora in fase di trattativa» la bugia bianca del cileno. Per l’ufficialità rimane solo lo scoglio buonuscita, che Vidal pretende (da contratto 4 milioni) dall’Inter e che nei prossimi giorni tratterà direttamente con la società, con un blitz a Milano. Flamengo in stand-by, invece, per Sanchez, in attesa di offerte da Liga, Premier e serie A e, al momento, refrattario al ritorno in Sud America.

Nonché ostacolo per Dybala, che ha accettato la proposta economica di Suning (5+1 per 4 anni) e rimane sul guado, in aspettativa. Fino a quando?

