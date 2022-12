Brasile, la maledizione del gatto continua: dopo l'eliminazione dai Mondiali in Qatar, arriva la denuncia delle Ong

di Redazione web

Oltre il danno, anche la beffa. Il Brasile, nonostante sia stato eliminato dai Mondiali in Qatar 2022, continua a far parlare di se, e non per questioni legate al calcio. La Nazionale verdeoro sarebbe stata citata in causa da un gruppo di Ong che ha condannato il "lancio del gatto", avvenuto durante la conferenza stampa che si è tenuta prima del match contro la Croazia.

I tifosi marocchini come i giapponesi: puliscono la piazza dopo la festa. E i social li applaudono

Lukaku, Napoli nel mirino: dopo la delusione Mondiale, l'accelerata con l'Inter

La Francia batte l'Inghilterra 2-1 e vola in semifinale contro il Marocco. Decisivo Giroud, Kane sbaglia il rigore del pareggio

La vicenda

Il video dell'addetto alla comunicazione della Nazionale del Brasile che durante la conferenza stampa getta dal bancone il gattino, aveva fatto il giro del web. Gli animalisti di tutto il mondo avevano fatto sentire le proprie voci tramite i social, criticando anche l'attaccante Vinicius che si era limitato a ridere.

Ora, un gruppo di Ong e l'associazione Animal Forum ha denunciato la Nazionale del Brasile per "aver maneggiato in modo violento e scomposto l'animale".

La richiesta di Animal Forum

Inoltre l'associazione Animal Forum avrebbe chiesto ai giocatori del Brasile, di partecipare a un corso di sensibilizzazione sugli animali e l'ambiente così da evitare episodi simili. La somma richiesta dalle Ong verrà destinata alle casse dello Stato brasiliano.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 12 Dicembre 2022, 19:08

© RIPRODUZIONE RISERVATA