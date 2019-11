Borussia M.-Roma, dalle 21.00 La Diretta le formazioni ufficiali: gioca Santon, Florenzi ancora in panchina

Giovedì 7 Novembre 2019, 18:30

Torna in campo la Roma, con l'obiettivo di vendicarsi dell'assurda beffa subita 3 settimane fa all'Olimpico, quando in seguito di una respinta di Smalling in pieno viso l'arbitro Collum ha decretato un rigore per un presunto fallo di mano mai avvenuto, e costato ai giallorossi l'1-1 finale proprio per mano dei tedeschi questa sera di nuovo avversari. I capitolini sono ancora in testa al Gruppo J, e cercano i 3 punti per fare ulteriori passi avanti verso la qualificazione ai sedicesimi di finale.(4-3-3): Sommer; Lainer, Elvedi, Jantschke, Wendt; Ginter, Zakaria; Neuhaus, Bénes, Thuram; Stindl. All. Marco Rose.(4-2-3-1): Pau Lopez, Santon, Fazio, Smalling, Kolarov, Mancini, Veretout, Zaniolo, Pastore, Kluivert, Dzeko. All. Fonseca