Dalla Serie A al Centro Storico Lebowski, Borja Valero firma per la squadra fiorentina di Promozione di proprietà dei tifosi

Dopo l'addio al professionismo, Borja Valero sposa il calcio romantico. Un calcio sociale dove gli obiettivi non sono gli introiti o i diritti televisivi, ma il divertimento e la spensieratezza. Una spensieratezza persa a 11 anni e ritrovata a 36 anni. Borja Valero è un nuovo calciatore del Centro Storico Lebowski, squadra dilettantistica fiorentina sostenuta interamente dai soci e fondata nel 2010 dai tifosi.

Ad annunciarlo è proprio il Centro Storico Lebowski sul proprio profilo Facebook. Lo spagnolo, che a Firenze è conosciuto come il Sindaco, a 36 anni e dopo 627 partite da professionista di cui 233 nella Fiorentina e 100 nell'Inter, torna sui campi di calcio, ma non nei palcoscenici scintillanti della Serie A e del professionismo.

Borja Valero ha fatto la sua scelta: indosserà i colori grigio nero del Centro Storico Lebowski e, quindi, calcherà i campi di provincia nel campionato di Promozione toscana, nella sua Firenze. Una scelta di cuore, che in un mondo sempre più di protagonisti e soldi è sempre più rara da vedere.

Ma per capire le ragioni della scelta di Borja Valero basta rileggere alcuni punti di un'intervista rilasciata nel 2014 al mensile francese So Foot: «Per me il calcio era un divertimento, ma ho smesso di viverlo in modo spensierato nel giorno in cui ho varcato la soglia del centro di formazione del Real a 11 anni. Se non fossi diventato professionista, la mia analisi sarebbe molto più amara. Durante la mia formazione ho convissuto con oltre 300 ragazzi e l’85% di loro non ha sfondato. È tutta gente che ha sacrificato l’adolescenza per niente. Quelli scartati, li vedevi partire con lo zaino, dall’oggi al domani. E mi dicevo che avrei potuto fare anch’io quella fine.

Al Real ti danno il miglior stipendio, una casa, una macchina, un orologio di lusso. Vivi su un altro pianeta, sei al vertice, ma non si tratta di calcio vero. All’inizio, a fine partita uscivo a piedi dallo stadio e nessuno mi riconosceva. Ma, forse, oggi la gente mi apprezza perché faccio la spesa al supermercato, metto in ordine io la stanza dei miei figli, faccio il turista in città come tutti. Sono un privilegiato, c’è gente che lavora 12 ore al giorno, noi ci alleniamo tre ore al giorno. Bisognerebbe smettere di considerare i calciatori delle star, il nostro mestiere va demistificato».

Già, demistificato. Una parola che basta a spiegare tutto e a capire la scelta di cuore fatta dal Sindaco di Firenze. Una scelta che si sposa perfettamente con gli ideali del Centro Storico Lebowski che si presenta così sul proprio sito internet: «Per spiegare cosa sia il Centro Storico Lebowski val la pena descrivere cosa ci ha allontanato dallo scintillante calcio della Serie A. Ci eravamo stancati di campionati senza sorprese, di classifiche disegnate dai diritti tv e dagli intrighi di palazzo, di partite ogni tre giorni, sempre più frenetiche e meno spettacolari, di un calcio senza attese e pause, che non riesce più ad aspettare la domenica, di un asservimento alle leggi del mercato che trasforma il gioco in merce, dell’azione dello Stato con i suoi decreti speciali a tutela del business».

Una condivisione di intenti che ha portato Borja Valero a dichiarare nei giorni scorsi: «Condivido in tutto e per tutto i valori della mia nuova squadra e me ne faccio portatore. A partire da ciò che il club ha fatto in San Frediano per ridare vita al giardino dei Nidiaci e per dare la possibilità a tutti i bambini e alle bambine del quartiere di giocare, divertirsi e imparare a vivere senza ansie uno sport bellissimo che sta perdendo la sua umanità».

Nel giorno in cui ha preso il via la nuova stagione del campionato di Serie A, la scelta di Borja Valero e la realtà del Lebowski suonano intriganti, romantiche e sicuramente altrettanto vere. «Questa faccenda ha senso solo se interpretata nei modi giusti - scrive su Facebook la famiglia del Lebowski -. Non ci servono marchette acchiappalike né ci servono merci di scambio per trovare nuovi soci e nuove socie. Ci servono spiriti affini, con la voglia di mettersi in gioco... Ci servono messaggi prorompenti da spedire ai grandi padroni del calcio e alla massa di appassionati e addetti ai lavori che dal basso, nel fango e nel silenzio tentano ogni giorno di dare materia ai propri sogni; a chi sente nel profondo le ingiustizie e vuole ribaltare il tavolo».

Il messaggio che arriva da Firenze è forte e chiaro: un altro calcio è possibile. Un calcio fatto di passione e divertimento può esistere, ma soprattutto deve esistere per tutti coloro che non hanno la possibilità di approdare in Serie A. Un calcio romantico, accessibile a tutti a cui mai nessuno deve smettere di credere.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 23 Agosto 2021, 18:48

