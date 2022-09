Juve, Bonucci rivitalizzato in azzurro: sarà indispensabile per la risalita bianconera

di Timothy Ormezano

Riecco Bonucci, quello vero. La Nazionale ha restituito la migliore versione del difensore azzurro. Solido, sicuro, rigenerato. Ecco il capitano e leader di cui ha bisogno Allegri, non il giocatore incerto dell'avvio di questa complicatissima stagione bianconera. Leo nei due match contro Inghilterra e Ungheria, oltre a toccare quota 118 presenze con la Nazionale, ha saputo imbavagliare due bomber consumati come Kane e Adam Szalai. Non solo: piazzato al centro della linea a tre disegnata dal ct Mancini, ha anche impostato il gioco come ai vecchi tempi, come da un po' non gli riesce più alla Juventus.

E nel match contro l'Inghilterra ha anche confezionato un assist al bacio per il gol decisivo di Raspadori. «Dopo ogni tempesta, c'è sempre un nuovo inizio»: si chiude così un testo citato ieri da Leonardo nelle sue storie di Instagram. Riecco Bonucci, quello formato Euro. Una manna per i bianconeri, che hanno una fretta disperata di ritrovare solidità difensiva: sono davvero troppi gli 8 gol incassati nelle ultime 5 uscite tra campionato e Champions.



Ultimo aggiornamento: Mercoledì 28 Settembre 2022, 08:44

