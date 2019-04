Bonucci, Kean e il '50 e 50': l'ira di Balotelli, Sterling e Depay, l'ironia del Borussia e il post di Leo

Leonardo Bonucci, nel pronunciare queste parole, avrebbe mai immaginato la bufera di polemiche che gli sarebbe stata riservata oggi. Come sempre il razzismo è argomento delicato, da non minimizzare mai, e quelle parole non sono piaciute a molti: a partire dagli opinionisti tv fino a calciatori ed ex calciatori.



Juve, dopo il gol Kean sfida la curva. Bonucci: «Lo sbaglio è al 50 per cento»



Il presidente del Cagliari Giulini proprio ieri sera litigava con Lele Adani nella sua intervista su Sky ( «C'è stato un buu razzista verso Kean, ma c'è stato uno sbaglio al 50% tra la curva e Moise»: difficilmente, nel pronunciare queste parole, avrebbe mai immaginato la bufera di polemiche che gli sarebbe stata riservata oggi. Come sempre ilè argomento delicato, da non minimizzare mai, e quelle parole non sono piaciute a molti: a partire dagli opinionisti tv fino a calciatori ed ex calciatori.Il presidente del Cagliariproprio ieri sera litigava connella sua intervista su Sky (

«Non fate i moralisti», le sue parole, che hanno provocato la dura reazione dell'ex difensore di Brescia e Inter): lo stessoha duramente condannato idurante la partita, soprattutto dopo il gol. Il senso delle parole di Bonucci a fine match era che sarebbe stato meglio evitare l'esultanza provocatoria, a sfidare la curva della Sardegna Arena, esultanza che ha inviperito ancor di più il pubblico sardo.Il primo a risentirsi però per le parole del difensore juventino è stato un suo ex compagno di squadra (nelle giovanili dell'Inter) e attuale compagno di Nazionale, Mario Balotelli: nel commentare su Instagram un post dell'amico Moise, non ha usato mezze misure. «Dì a Bonucci che la sua fortuna è che non ero lì. Invece di difenderti, che fa questo? Mah, sono scioccato giuro», ha scritto SuperMario, da sempre bersaglio di fischi e ululati e non soltanto in Italia. Bonucci si è affrettato a mettere una pezza alle sue dichiarazioni con una story su Instagram, corredata da una foto insieme a Kean, e la frase «No to racism».Ma anche fuori dall'Italia la vicenda non è passata inosservata: se il Borussia Dortmund ha scelto l'ironia per prendere in giro Bonucci (una foto di Reus che lo salta prima di andare a segnare un gol allo Stadium, nella gara di andata degli ottavi di finale di Champions nel 2015), una reazione dura è arrivata da due attaccanti di livello internazionale, Raheem Sterling e Memphis Depay. Il primo, che gioca nel Manchester City, si è affidato a Instagram: «50 e 50? Mi viene solo da ridere», ha scritto. Il secondo, gioiellino del Lione e dell'Olanda, ha scritto un lungo tweet: «Sono deluso dalla tua reazione, il ragazzo può gioire come vuole. Il suo ruolo è essenziale per la sua squadra e gioca con tanto orgoglio per il suo Paese, l’Italia. Dev’essere rispettato per questo. Noi non staremo zitti!».