«La nuova maglia della Juventus? Mi sembra di vedere l'Ascoli di Rozzi, non mi piace, sembra una contrada del Palio di Siena. Da ex juventino a me piace la maglia tradizionale di una volta». È il commento alla nuova casacca bianconera di Zbigniew Boniek che ai microfoni di 'Radio anch'io Sport', su Rai Radio Uno è tornato sulla maglia mostrata dalla squadra di Allegri ieri sera all'Olimpico contro la Roma. Lunedì 13 Maggio 2019, 10:04







