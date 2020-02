Bologna-Udinese: 0-1 La Diretta Vantaggio di Okaka

Ultimo aggiornamento: Sabato 22 Febbraio 2020, 16:26

Bologna e Udinese si affrontano al Dall'Ara nella partita delle 15 di questo sabato di campionato, 25esima giornata. I felsinei vengono dalla scoppola subita la scorsa settimana di fronte ai propri tifosi per mano del Genoa, e cercano i 3 punti per riprendere la corsa all'Europa League; sono 7 invece i punti in meno che l'Udinese conta rispetto agli avversari di questa sera, con la necessità di vincere per tenere il più possibile distante la zona più calda della graduatoria.Prima della sconfitta col Genoa della scorsa settimana, il Bologna veniva da 4 gare casalinghe positive: le vittorie contro Atalanta e Brescia inframmezzate dai pareggi con Fiorentina e Verona; Udinese corsara 2 volte solamente in stagione, a Marassi col Genoa prima e in casa del Lecce nella gara giocata il giorno dell'Epifania.Da Costa; Tomiyasu, Danilo, Bani, Mbaye; Poli, Dominguez; Orsolini, Skov Olsen; Barrow, Palacio. ALL.: Mihajlovic. A DISP.: Da Costa, Sarr, Bonini, Corbo, Boloca, Stanzani, Mazza, RoffoLuci, Juwara, Cangiano, Baldursson.Musso; Becao, Ekong, Nuytinck; Stryger Larsen, Fofana, Mandragora, De Paul, Sema; Okaka, Lasagna. ALL.: Gotti. A DISP.: Nicolas, Perisan, Samir, Ter Avest, Walace, Jajalo, Zeegelaar, Nestorovski, Teodorczyk.Pasqua di Tivoli.